Diogo Amaral recorreu à sua página de Instagram logo pela manhã desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, para assinalar publicamente o aniversário do colega e amigo Tiago Aldeia.

Ao partilhar algumas imagens de ambos, incluindo do dia em que Diogo se casou com Jessica Athayde, ou momentos antigos como fotos do tempo de 'Morangos com Açúcar', o ator escreveu: "O Tiago faz hoje anos e eu gosto muito dele. Dá-lhe os parabéns, se faz favor".

"A última somos nós nos 'Morangos com Açúcar' em 2003, o Rodas e o Ricardo. Estamos iguais, eu sei", disse por fim, referindo-se à montagem fotográfica que aparece no fim do conjunto de imagens que partilhou na publicação.