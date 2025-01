Beatriz Barosa completou 28 anos na sexta-feira, dia 17 de janeiro, e além da declaração de amor que recebeu de Manuel Marques, a atriz também foi 'mimada' publicamente pela irmã, Luisinha Oliveira.

Ao publicar no Instagram algumas fotografias de ambas, Luisinha escreveu: "Ontem [17 de janeiro] foi o dia da minha mana Beatriz Barosa. Aquela que me apoia e inspira diariamente. Admiro-a pelo que faz, pelo seu enorme talento, mas principalmente pela bonita pessoa que é".

"Saiu de casa cedo, determinada a seguir os seus sonhos, e é com a mesma garra que me defende e me apoia nos meus. Conhece-me como ninguém e faz-me pensar na sorte que tenho em tê-la como minha irmã e melhor amiga. É um prazer crescer ao teu lado e partilhar a vida contigo. Parabéns, Bi. Amo-te infinitamente", completou.

Veja na galeria as fotografias que Luisinha acrescentou à publicação e outras imagens das irmãs famosas.

