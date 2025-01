Esta sexta-feira, 17 de dezembro, é um dia especial na casa de Manuel Marques e Beatriz Barosa.

A atriz faz 28 anos e teve direito a uma declaração do companheiro, com quem está desde 2021, nas redes sociais.

"Hoje faz anos a pessoa mais bonita e maravilhosa. Obrigado por me deixares fazer parte da tua vida e tornares a minha mais completa, melhor e incrivelmente feliz. Desejo-te toda a felicidade do mundo. Parabéns meu amor", escreveu Manuel na legenda da publicação que mostra várias fotos do casal.

