Apesar de já não viverem no mesmo país e de terem vidas bastante diferentes, os príncipes William e Harry concordam num ponto: a importância de resguardarem ao máximo a privacidade dos filhos.

No verão passado, William e Kate mudaram-se do Palácio de Kensington para a tranquilidade de Adelaide Cottage, em Windsor. Na altura a decisão foi tomada para estarem mais perto da rainha Isabel II e também para poderem criar os filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis, fora do centro de Londres.

Quanto a Harry e Meghan, ao abandonarem os deveres reais e se mudarem para os Estados Unidos, procuravam criar o filho, Archie, longe dos holofotes. Entretanto os duques de Sussex foram pais de uma menina, Lilibet, que já nasceu na Califórnia.