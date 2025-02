A cantora Cher, de 78 anos, não passou despercebida no 'SNL50: The Anniversary Special', organizado para comemorar os 50 anos do 'Saturday Night Live'.

A artista deslumbrou com um longo vestido preto com detalhes prateados na zona do decote (que saltavam à vista também pelo brilho que davam ao visual). Cher acrescentou ainda um casaco de pele 'curto' e algumas joias.

A cantora não estava sozinha, pois contou uma vez mais com a companhia do namorado, Alexander Edwards, de 39 anos, e até posaram juntos durante o evento, que decorreu em Nova Iorque, na noite de domingo. Aliás, o casal acabou por protagonizar um momento carinhoso na passadeira vermelha, como nos mostram as imagens captadas na ocasião e que não tardaram a ir parar às redes sociais.

