Andie MacDowell, de 63 anos, esteve entre o vasto leque de celebridades que esta terça-feira, dia 6, brilhou no primeiro dia do Festival de Cinema de Cannes 2021.

A atriz posou para os fotógrafos na passadeira vermelha e surpreendeu ao assumir no evento os seus vistosos cabelos brancos.

O look de cabelo solto, comprido e ondulado, foi combinado com um vestido azul claro com brilhantes na parte superior.

Andie MacDowell adotou este visual natural há alguns meses por sugestão das suas filhas, Rainey, de 30 anos, e Margaret, de 26.

