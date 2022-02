Quintino Aires é uma verdadeira caixinha de surpresas, tal como ficaram os espetadores a perceber ao assistirem na tarde de terça-feira, dia 15, à reveladora entrevista que o psicólogo deu a Júlia Pinheiro.

Questionado pela apresentadora sobre a que dedica o seu tempo atualmente, Quintino confessou que está na faculdade novamente e deixou Júlia de boca aberta ao revelar qual a área de estudo em que se encontra. O famoso psicólogo está no quarto ano do curso de Medicina.

"É uma coisa que me fascina", explica, dando conta de que, para já, as suas espectativas são conseguir fazer um estágio no Hospital São Francisco Xavier. "Se a vida correr bem, daqui a pouco tempo, hei de estar a trabalhar nas urgências do São Francisco Xavier", assegurou.

Leia Também: Quintino Aires lembra como reagiram os pais ao saberem que é homossexual