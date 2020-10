O humorista António Raminhos, a atriz Ana Varela e o cantor Toy deram a cara por uma campanha ambiental das concessionárias EGP, grupo do tratamento e valorização de resíduos.

De acordo com o comunicado, "com um investimento de mais de um milhão de euros, o movimento 'O Futuro do Planeta não é Reciclável' quer apelar à prevenção, reutilização e reciclagem de resíduos urbanos" através da participação das três figuras públicas referidas. O filme publicitário ficou a cargo de Ruben Alves, autor de 'A Gaiola Dourada'.

A nota destaca ainda que até ao final de novembro, a comediante, a atriz e o cantor vão "promover várias ações digitais nas redes sociais, onde pretendem consciencializar os portugueses para aderirem também a este movimento coletivo". Publicações que já começaram a ser feitas, como pode ver baixo:

