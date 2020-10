Após três anos a viver em Lisboa, parece que Madonna se prepara para deixar a capital portuguesa e procurar um novo local para viver.

"Vou deixar a minha casa de Lisboa, está a ser tudo muito emotivo", revela a rainha da pop através de um vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

Nas imagens em questão, Madonna simula uma videochamada com um pequeno cão chamado Coco.

A artista pergunta ainda a Coco, durante esta peculiar chamada, se este estaria a ligar-lhe para "pedir desculpa", acusando-o depois de não a ter ajudado a fazer as malas. "Obrigado por me desiludires", atira.

Já com as malas feitas, resta agora saber qual será a próxima morada da sua casa. Madonna, recorde-se, mudou-se para Lisboa em 2017 para acompanhar o filho, David Banda, que nesse mesmo ano ingressou na academia do Benfica.

Leia Também: Madonna queixa-se de estar "gordinha" e que o "botox já se foi"