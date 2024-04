António Raminhos decidiu aproveitar o Dia das Mentiras, que hoje se celebra, para publicar três afirmações na sua conta no Instagram, revelando que apenas uma era verdade e que mais tarde diria qual era a certa.

"Já me fui embora sem alta de um internamento, porque o médico nunca mais aparecia; Na Turquia fui confundido com o guarda-redes do Fenerbahçe; Já tive que ser algaliado duas vezes... e a segunda 'a frio'", eram as três frases e esta noite revelou que a terceira era a verdadeira, contando em seguida a história.

"Já fui algaliado duas vezes e a segunda a 'frio'. Numa intervenção que tive de fazer (e que um dia irei contar num espetáculo) fui algaliado na intervenção. Quando acordei tiraram o tubinho (dor mais horrível de sempre) mas depois repararam que se tinham esquecido de uma parte do tratamento. Resultado? Tiveram de meter o tubo de novo utilizando um gel que, supostamente, anestesia, mas não anestesia porra nenhuma. E ainda há malta sado-maso que adora estas coisas!", escreveu o humorista na legenda da imagem.

