António Raminhos usou a sua conta no Instagram para assinalar este Dia das Mentiras de forma divertida.

O humorista partilhou três afirmações sobre supostos factos da sua vida, contando que apenas um é verdadeiro e que, mais tarde, revelará de qual se trata.

"Neste dia 1 de abril, e inspirado no jogo de hoje das manhãs da Rádio Comercial, partilho aqui três histórias. Só uma é real! Mais logo revelo qual! Quais as vossas apostas e porquê!", escreveu, deixando depois as três afirmações.

"Já me fui embora sem alta de um internamento, porque o médico nunca mais aparecia; Na Turquia fui confundido com o guarda-redes do Fenerbahçe; Já tive que ser algaliado duas vezes... e a segunda 'a frio'", partilhou Raminhos.

Entretanto, na caixa de comentários, os fãs já estão a tentar adivinhar qual das opções é a verdadeira e as respostas têm sido variadas.

Leia Também: Na Suécia, António Raminhos posa de sunga no meio da neve