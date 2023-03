Para todas as idades

Se há quem leve para casa um Óscar mesmo no início da sua carreira, existem também aqueles que continuam a ganhá-los até à reforma. Entre tantos vencedores curiosos, Tantum O’Neal é recordada por ser a mais nova. Com apenas 10 anos, ganhou o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo seu trabalho no filme “Paper Moon” (1979). Já Christopher Plummer encontra-se no lado oposto do espectro. “Begginers” (2010) valeu-lhe o Óscar de Melhor Ator Secundário aos 82 anos.

Tantos prémios

Alguns atores, têm a honra de colecionar vários Óscares, no decorrer dos seus anos de carreira. Mas ninguém consegue bater Maryl Streep. A atriz esteve nomeada para um número recorde de 21 prémios, tendo sido distinguida três vezes como Melhor Atriz. Jack Nicholson é considerado o ator mais nomeado, com 12 nomeações. Conseguiu ganhar três pelos filmes “One Flew Over the Cuckoo's Nest” (1975), “Terms of Endearment” (1983) e “As Good As it Gets” (1997).

Cerimónia mais longa

Os Óscares sempre tiveram a fama de durar a noite inteira. Em 2002, registou-se a cerimónia mais comprida na história da entrega de prémios. O programa durou umas impressionantes 4 horas e 23 minutos! Depois desse ano, foi implementada a famosa regra dos 45 segundos. Todos os discursos em palco não devem demorar mais do que 45 segundos. Caso contrário, a orquestra começa a tocar, cortando o momento.

Spoiler alert!

Em 1940, os vencedores dos Óscares foram revelados antes do tempo. O LA Times quebrou o embargo da academia e publicou todos os nomes que levariam para casa um Óscar, mesmo antes da cerimónia começar. Uma nova regra nasceu deste infeliz incidente. Até hoje, os Óscares são apenas revelados num envelope selado. O importante é não trocar os invólucros, como aconteceu em 2016 com os nomeados a Melhor Filme, “La La Land” (2016) e “Moonlight” (2016).

Porquê Óscar?

Alguma vez se perguntou porque é que as estátuas com o homenzinho dourado se chamam Óscar? O nome original do prémio era Prémio de Mérito da Academia, tendo apenas adotado a alcunha de Óscar em 1939. A razão pela qual tal sucedeu é desconhecida, mas especula-se que se deve ao facto de Margaret Herrick, bibliotecária e mais tarde diretora executiva da Academia, ter reparado que a estatueta era parecida com o seu tio Óscar.

Agora que já sabe tudo sobre esta cerimónia, já pode fazer boa figura numa maratona de filmes aí em casa! No Dia do Pai ou noutro qualquer, prepare as pipocas e veja estes cinco filmes de animação para pais e filhos.