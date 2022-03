Que tal um brunch de Dia do Pai? Conheça lugares deliciosos para mimar o melhor pai do mundo

Café Vianna | Braga

O Café Vianna é um dos espaços mais icónicos de Braga, estando em atividade desde o século XIX. Depois de ser local de eleição de figuras como Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco, o Vianna convida bracarenses e turistas a experimentar um menu de brunch recheado. Outras opções deliciosas incluem cozinha tradicional ou saborear uma sobremesa na esplanada.

Zenith – Brunch & Cocktails | Porto

No Porto, mora o Zenith – Brunch & Cocktails, uma das casas de brunch mais conhecidas do país. Entre a estética moderna e industrial, nasce um menu para começar bem o dia. São muitas as opções originais, saudáveis, vegetarianas e vegan por onde escolher. Experimente a especialidade da casa: a panqueca francesinha!

Amélia | Lisboa

Para um brunch no coração da capital, a Amélia abre as suas portas. A fachada com toldos cor-de-rosa chama à atenção, convidando família e amigos a abrir o apetite antes de almoço. Quer prefira panquecas, iogurte com granola e fruta ou um sumo de laranja natural, não se vai arrepender.

Treze Urban Caffé | Setúbal

Em Setúbal, o Treze Urban Caffé ganhou fama como um dos melhores brunches da região. Agora localizado em plena Avenida Luísa Todi, o café disponibiliza um pequeno-almoço completo, sempre com cheirinho a almoço. Os amantes de livros podem ainda levar uma obra à escolha para casa, graças a uma parceria com a livraria independente Culsete.

Al-Gharb Coffee Roasters | Algarve

No Al-Gharb Coffee Roasters, o grande protagonista é o café. Grãos de café de todo o mundo juntam-se no mesmo espaço, ao lado de aperitivos variados. Deseja um brunch totalmente vegan ou ao estilo ibérico? Não faltam opções neste espaço algarvio, perfeito para relaxar na companhia de toda a família.

Brunch do conforto do lar



Um brunch em casa também pode ser uma ótima maneira de surpreender os pais. Basta juntar uns quantos ingredientes clássicos e pôr mãos à obra. Tostas com abacate, tomate ou cogumelos são excelentes opções para acordar com o pé direito. Pode ainda adicionar panquecas, ovos mexidos, café ou um sumo bem fresquinho. Levar o pequeno-almoço à cama é um presente clássico, que nunca falha em fazer qualquer um sorrir.