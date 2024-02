É já esta sexta-feira que decorre a gala de entrega do Prémio Cinco Estrelas 2024 com a apresentação de Filomena Cautela. A Estrelas & Ouriços voltou a ganhar, na categoria “Sugestões de Atividades em Família”, com uma classificação de 8.33 numa escala de 0 a 10.

Consumidores reconheceram a marca pela quinta vez Nesta apreciação estiveram envolvidos 1551 consumidores, em diferentes fases do estudo e de acordo com uma metodologia rigorosa e credível. A atribuição do Prémio Cinco Estrelas teve por base a avaliação de diversos atributos que influenciam a decisão dos utilizadores, com destaque para a Satisfação de Experimentação (8,80) e a Intenção de Recomendação (9,42). O resultado da Satisfação pela Experimentação foi fortemente influenciado pelos critérios da Relevância e Pertinência dos Conteúdos (8,96) - quanto ao tema, organização e novidades que acompanham o ciclo anual das famílias - e pela Qualidade dos Conteúdos (9,42) – tendo em conta a veracidade, o rigor e o detalhe da informação. Para Madalena Nunes Diogo, diretora-geral da empresa, "é um orgulho ver que o projeto tem vindo a evoluir ao longo dos anos, de forma sólida e consistente. O Prémio Cinco Estrelas, que voltamos a receber este ano, dá-nos essa segurança. Temos parceiros que estão connosco desde o início e essa confiança só pode demonstrar que estamos no caminho certo. O feedback das famílias e dos professores é muito gratificante e move-nos a fazer mais e melhor." Sobre a Estrelas & Ouriços A Estrelas & Ouriços é um meio de comunicação destinado a famílias com crianças. Com informações detalhadas sobre lazer e cultura, o acesso é facilitado através de diferentes canais: site, revista em papel e digital, newsletters, redes sociais e aplicação mobile. Os conteúdos são constantemente atualizados, adaptando-se assim às necessidades das famílias.