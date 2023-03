No meio do azar que vive atualmente, Bruce Willis continua a ser um homem com sorte. O ator, que sofre de demência frontotemporal, completou 68 anos ontem, 19 de março, e esteve rodeado de muito carinho e amor neste dia especial.

A comemorar com Bruce estiveram as suas cinco filhas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn, e a companheira, Emma Heming, mas uma outra convidada acabou por não passar despercebida.

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo do momento em que o artista soprou as velas do bolo de aniversário e é possível ver que ninguém faltou à festa, nem mesmo a ex-mulher, Demi Moore.

Foi, de resto, a atriz que mostrou registos da ocasião no Instagram, aproveitando a legenda da publicação para se declarar ao antigo companheiro.

"Feliz aniversário, BW! Estamos muito felizes por podermos comemorar contigo. Amo-te e amo a nossa família. Obrigado a todos pelo carinho e pelos desejos calorosos — todos nós os sentimos", pode ler-se.

Importa recordar que a imprensa internacional noticiou recentemente que Demi Moore se havia mudado para a casa de Bruce Willis, informação que foi posteriormente negada por Emma Heming.

Confira na galeria o vídeo partilhado por Demi Moore nas redes sociais.

Leia Também: Demi Moore muda-se para casa de Bruce Willis? "É tão estúpido. Parem"