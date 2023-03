São muitas as notícias que têm surgido após ter sido revelado publicamente que Bruce Willis foi diagnosticado com demência. A mais recente referia que a ex-mulher do ator, Demi Moore, se tinha mudado para casa de Bruce para ajudar a cuidar do artista.

No entanto, a atual mulher de Bruce, Emma Heming não deixou passar em branco os rumores e fez questão de colocar tudo em 'pratos limpos', negando tais informações.

Através das stories da sua página de Instagram, destacando a referida notícia que dizia que Demi se tinha mudado para sua casa, Emma Heming afirmou: "Isto é tão estúpido. Por favor, parem".

A publicação já não se encontra disponível na rede social, mas está a ser destacada pela imprensa internacional.

© Instagram

Mas esta não seria uma notícia tão 'estranha' assim, uma vez que Demi Moore mantém uma boa relação com o 'ex' e a sua nova família, e os dois estão muitas vezes juntos.

De recordar que Bruce e Demi estiveram casados entre 1987 e 2000 e são pais de três raparigas, Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29. O ator casou-se com Emma Heming em 2009 e o matrimónio dura até aos dias de hoje. Juntos são pais de duas meninas, Mabel, de 10 anos, Evelyn, de 8.

Leia Também: Acusada de procurar fama à custa de Bruce Willis, mulher responde à letra