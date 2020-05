Anitta proporcionou aos fãs mais um momento único ao receber Katy Perry no direto que fez no Instagram, esta quinta-feira, 14 de maio.

A artista brasileira convidou a cantora norte-americana para dividir o direto e ficou entusiasmada e surpreendida ao ver Katy aceitar falar consigo.

Anitta explicou que se conheceram no Brasil, quando a cantora foi ver um espetáculo de Katy. "Nós amamos-te", disse a artista brasileira. "Tu dominas o Brasil", ouviu-se ainda Katy dizer a Anitta, como cita a revista Quem.

Além dos mútuos elogios, Perry falou do videoclipe do seu novo tema, 'Daisies', que foi "filmado, praticamente, no seu quintal" por causa do isolamento social devido à pandemia da Covid-19. "Espero que leve boas vibrações ao mundo neste momento", acrescentou.

No final, Anitta convidou a também cantora para um dueto: "Muito obrigada! Amamos-te! Vamos fazer uma música juntas em breve".

