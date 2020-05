Apesar da pandemia que veio a assombrar a vida de milhões de pessoas por todo o mundo, Katy Perry tem motivos para sorrir. A estrela aguarda o nascimento do seu primeiro bebé, fruto do seu relacionamento com Orlando Bloom.

Na sua conta de Instagram, a cantora tem vindo a partilhar vários momentos que registam a evolução da sua gestação. Esta quinta-feira, dia 14, por exemplo, partilhou novas fotografias nas quais a sua barriga sobressai.

As imagens fazem parte do novo videoclipe da artista - 'Dasies' - que será lançado amanhã.

Anteriormente, Katy também tinha partilhado imagens de uma ecografia no qual o bebé levantou o dedo do meio, gerando várias gargalhadas...

Leia Também: Vídeo. Katy Perry partilha momento caricato durante ecografia