Angie Costa esteve na festa da Dior esta semana e partilhou um 'percalço' que aconteceu à chegada ao evento.

Para visual a atriz elegeu um elegante vestido preto, com mangas curtas em balão e sapatos de salto da mesma cor.

No entanto, ao chegar constatou que toda a gente estava vestida em tons claros, contrastando totalmente com os restantes convidados. No Instagram, Angie falou sobre o momento com descontração.

"O dress code era branco e dourado, adivinhem a quem escapou essa informação e foi de preto? Obvio. Eu juro que não dizia no meu convite", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia na qual aparece com o vestido preto e diversas pessoas atrás de si com visuais em branco.

