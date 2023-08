O dia 28 de agosto será sempre especial para Angie Costa. A atriz foi mãe do pequeno Martim há precisamente dois anos, uma data que assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias do filho pouco após ter nascido.

Numa das fotos pode ver-se Angie deitada na cama, enquanto noutra o pai do bebé, Miguel Coimbra, segura no menino ao colo. Já nas outras duas é possível ver Martim a mamar e deitado na cama, a dormir.

"Os melhores dois anos da minha vida", escreveu Angie, numa das fotografias que foram partilhadas nas suas stories no Instagram.

