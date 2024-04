É em Cuba que Ângelo Rodrigues irá passar os próximos tempos. O ator vai tirar um curso na Escola Internacional de Cinema de Cuba (EICTV) e anunciou a novidade através das redes sociais, mostrando-se já neste país.

"Quando Gabriel García Márquez fundou esta escola, os meus pais estavam longe de imaginar que três décadas depois, sem que nada o fizesse prever, o filho resolvesse aprofundar os seus estudos em 'realización de documentales'", começou por escrever o ator, visivelmente satisfeito com este desafio.

De seguida, Ângelo conta que neste curso existem "profissionais de todo o mundo" e que irá aprender mais com "Belkis Vega, renomada documentarista cubana".

"Se até ao Verão não der sinais, saibam que me encontro a dezenas de quilómetros da capital, no simpático povoado de San Antonio de Los Baños. Saibam também que em mim nada mudou: sigo com ânimo perpétuo de aprendiz, curioso com o planeta e as miudezas de seus habitantes sub-lunares. O mundo é de quem se aventura, e um verdadeiro Indiana Jones olha-o com ganas, pronto para morder a polpa da vida", concluiu o artista, que na caixa de comentários foi incentivado por diversos fãs e amigos, com destaque para a ex-namorada Iva Domingues.

