"Estou em casa de novo e cheio de sonhos para fazer, só não tenho dinheiro para conseguir sequer suportar a vida do dia a dia". Foi com estas palavras que Ricardo Peres emocionou mais de 304 pessoas que decidiram doar dinheiro para ajudá-lo neste período difícil.

O ator, conhecido por ter feito parte do grupo Commedia à la Carte, com César Mourão e Carlos M. Cunha, foi diagnosticado com cancro do pulmão e dos ossos e precisa agora de 10 mil euros para os custos diários, medicação e apoio domiciliário.

Na plataforma GoFundMe, a amiga Tânia Lopes iniciou uma angariação de fundos que, até à mais recente atualização desta peça, já conta com 6.278 euros arrecadados, mais de metade da meta estabelecida.

O valor mais alto doado por uma só pessoa foi de 300 euros, havendo também quem tenha doado 200 e 100 euros. Há ainda várias pessoas a doarem 5, 10 e 20 euros.

Para aceder à angariação de fundos pode clicar aqui.

[Notícia atualizada às 14h28]

