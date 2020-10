Andressa Suita voltou a fazer uso das redes sociais para esclarecer informações que circularam pela imprensa brasileira, desta vez relativamente às notícias de que proibiu Gusttavo Lima de ver os filhos.

"Isso é mentira. As crianças têm visto o pai desde o dia do ocorrido [o anúncio da separação, a 9 de outubro]. Estou a vir aqui justificar porque sei que têm um carinho muito grande por mim, pelos meus filhos e pelo pai dos meus filhos. Eu sei o quanto as crianças precisam do pai neste momento", afirmou a ex-mulher do cantor.

E acrescentou ainda que o ex-casal decidiu "não expor" os filhos porque a família enfrenta um "momento muito delicado".

Andressa Suita e Gusttavo Lima são pais de dois meninos - Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

A 9 de outubro o cantor surpreendeu os fãs e a própria companheira ao afirmar que queria o divórcio depois de oito anos de relação e cinco de casamento.

A separação tem sido um dos temas mais 'quentes' da imprensa brasileira, somando já algumas polémicas. Porém, ambos têm revelado estar a lidar com o término de forma cordial.

