Gusttavo Lima fez as malas e abandonou a casa onde vivia com a ex-mulher, Andressa Suita, e os dois filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Depois da informação circular pela imprensa brasileira, o colunista Leo Dias confirmou com a assessoria do cantor que este deixou a mansão para se mudar para um apartamento no bairro de Goiânia.

Sabe-se que o novo lar do artista tem quatro suítes e luxos como um elevador para o carro, SPA e ginásio.

A mudança de Gusttavo Lima acontece na sequência de ter confirmado o fim do casamento com Andressa Suita, com quem estava desde 2012.

Foi noticiado que o ex-casal fez uma viagem a dois para tentar a reconciliação. Contudo, parece que decidiram seguir caminhos separados.

