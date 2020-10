Gusttavo Lima e Andressa Suita viajaram para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a sós, para tentarem a reconciliação, noticiou o colunista brasileiro Leo Dias. Os filhos de ambos - Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois - ficaram com aos cuidados da mãe de Andressa.

Esta viagem pretende reatar a relação de oito anos cujo término foi anunciado no passado dia 9. Na altura, a ex-mulher do cantor foi a primeira a pronunciar-se, afirmando que foi apanhada de surpresa e que não concordava com a separação.

Gusttavo Lima apareceu posteriormente, num vídeo publicado no seu Instagram (e entretanto eliminado), e deixou claro que já não estava feliz ao lado da companheira.

Foi ainda noticiado que o artista de sertanejo já tinha deixado a casa onde a família vivia, mas em poucos dias a história iniciou um novo capítulo.

As últimas informações revelam que Gusttavo e Andressa estão dedicados em dar uma segunda oportunidade ao amor.

Recorde-se que o ex-casal estava junto desde 2012 e trocou alianças em 2015.

