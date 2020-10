Gusttavo Lima já reagiu aos recentes rumores de que teria traído a mulher, Andressa Suita. O fim do casamento foi anunciado no dia 9 de outubro e esta segunda-feira, dia 19, Mallu Ohana, 'ex' do jogador Dudu, do Palmeiras, terá confirmado a Fabíola Heipert que teve um caso com o cantor.

De acordo com os meios de comunicação brasileiros, há até um suposto áudio onde Mallu confirma que se envolveu com o artista quando este ainda estava casado com Andressa.

Logo após as especulações, Gusttavo Lima recorreu ao Twitter para reagir à polémica. "Calúnia e difamação... A todos os envolvidos nesse absurdo que estão a querer colocar-me, preparem-se", disse na rede social.

