Andreia Vale dá esta quinta-feira, 2 de março, a sua primeira entrevista desde que foi mãe pela primeira vez. A jornalista estará hoje no programa 'Goucha' para recordar a fase delicada pela qual passou recentemente.

"Este quarto faz-me lembrar uma das piores fases da minha vida, mas também me faz lembrar das coisas mais bonitas. Faz-me lembrar, por exemplo, do apoio, do carinho, da amizade que tive durante essas longas semanas, que acho que foi o que e fez conseguir aguentar", contou num teaser gravado para a emissão do programa vespertino.

"No hospital, quando me dizem: tem bolsa rota e tem de ficar internada na maternidade, cai-te o mundo. O que é que me está a acontecer, o que é que vou fazer, quanto tempo é que vou estar aqui?", recordou ainda.

O filho da jornalista da CNN Portugal, Miguel, acabou por nascer prematuro, com apenas 30 semanas de gestação. O bebé é fruto do casamento com Duarte Gonçalves.

Andreia é ainda mãe de Afonso, de 20 anos, resultado do relacionamento com o jornalista Carlos Rodrigues, e Pedro, de 14, resultado da relação com Nuno Santos.

