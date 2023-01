Andreia Vale vive neste momento numa autêntica 'bolha de amor'. A jornalista foi mãe pela terceira vez no passado dia 1 de janeiro, com o nascimento prematuro do pequeno Miguel, nascido da relação com Duarte Gonçalves.

"Calma, Hulk…", referiu em tom de brincadeira na legenda da publicação, explicando as vantagens do "método canguru" no que diz respeito à proximidade entre pais e filhos.

Vale ainda notar que a pivot da TVI é também mãe de Afonso, de 20 anos, da sua relação com Carlos Rodrigues, diretor geral editorial do grupo Cofina, e de Pedro, de 14, fruto do casamento com Nuno Santos, atual diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal.

