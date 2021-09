"6 meses de mais amor! 6 meses de amamentação exclusiva!": é desta forma que Andreia Rodrigues começa uma reflexão na sua conta de Instagram, na qual revela como viveu a experiência da maternidade, conciliando-a com a sua vida profissional.

"Quando comecei esta viagem não sabia que desafios iria encontrar, têm sido muitos… milhares de kms numa carrinha (agora já sem ela) duas edições de um programa que exige muito, de uma enorme logística", sublinha.

"Não me queixo, pelo contrário, sinto-me grata porque consegui, consegui estar onde era importante para mim estar, com quem era importante estar, conciliar duas dimensões de mim e chegar até aqui", garante.

"O meu caminho é apenas isso….uma experiência em milhões, sem mais ou menos importância, e sim, apesar de mais forte, continuo a ter as minhas inseguranças, mas o facto de me respeitar mais a mim e olhar para elas sem me reger por padrões faz-me ter a certeza que está tudo bem, acho que não devemos procurar a perfeição, ela não existe e é essa imperfeição que nos torna humanas", sublinha ainda, no âmbito de uma palavra de encorajamento a todas as mães.

Recorde-se que Andreia é mãe de duas meninas: Alice e a bebé Inês, frutos do seu casamento com Daniel Oliveira. A apresentadora deu por terminado no passado fim de semana o projeto 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

