No passado dia 28 de agosto, Angie Costa e Miguel Coimbra foram pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Martim. Desde então, a influenciadora digital tem vindo a partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram momentos marcantes e mesmo algumas reflexões sobre a maternidade, como aquela de que aqui falamos.

"Maternidade: Uma viagem. Uma viagem incrivelmente única para cada mãe. Uma experiência emocional para todas nós", começa por dizer.

"A primeira semana não foi fácil…foi estranha. Temos ali o amor da nossa vida e damos por nós, em algumas situações, desanimadas. É estranho e confuso. As hormonas e a falta de sono não levam a uma mente totalmente funcional. Mas tudo isto passa", sublinha.

"Agora já estou no ritmo e já me sinto muito melhor, mas senti que deveria vir aqui dar força a todas as mães que estão neste momento a passar por esta montanha russa de emoções. Tu estás a ir muito bem. Não há problema em chorar. Não há problema em te sentires frustrada. Não faz mal sentires que não sabes o que estás a fazer ou que não controlas tudo. Tu não és perfeita, mas és a mãe perfeita para o teu bebé", termina.

