Apesar da sua curta passagem pelo 'Big Brother', a verdade é que André Filipe acabou por revelar-se um dos concorrentes mais marcantes da história do reality show.

Hoje, dia 25 de maio, o ex-concorrente esteve no programa 'Dois às 10', da TVI, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, onde lembrou os tempos mais negros que viveu após ter sido expulso do formato.

"A saída do programa deixou-me mesmo no fundo do poço, deixou-me no lamaçal, deu muito para ver quem é que estava do meu lado e quem é que não estava, porque quando estamos lá em baixo toda a gente desaparece", nota.

André Filipe conta que o seu objetivo sempre foi criar momentos cómicos que marcassem os telespectadores, até que as coisas começaram a correr mal.

"A produção não queria que eu saísse do programa e eu também não queria sair, mas tinha que haver um motivo para ser expulso. Fui expulso por ordem médica, não foi porque a produção quis", assegura.

"Estava completamente normal, fiquei stressado foi quando saí. Quando me deparei com o hospital fiquei agitado, mas tive consciência de tudo o que se passou na casa", diz ainda.

O entrevistado explicou que o que o deixou mesmo em baixo foi o facto de ter sido internado: "Foi estar ali naquele ambiente de hospital que sempre me afetou, foi meterem-me a medicação, eu sou contra medicação, não gosto de tomar".

Atualmente, André Filipe assegura estar bem e equilibrado, em muito graças a um retiro espiritual que fez numa igreja evangélica. Agora, prepara-se para lançar uma nova música.

