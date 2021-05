Daniel Guerreiro fez hoje, dia 24 de maio, uma surpresa à namorada, Soraia Moreira, no programa de Goucha, na TVI. O ex-concorrente do 'Big Brother' aproveitou o momento para fazer uma declaração arrepiante à namorada, de forma a incentivá-la a nunca desistir do seu grande sonho: a televisão.

"Eu até estou nervoso!", confessa antes da mensagem.

"Quanto mais tempo passamos num lugar, mais esse lugar se torna, de certa forma, a nossa casa. É por isso que eu estou muito feliz por te ver neste contexto mais uma vez, porque tenho a certeza que isto um dia será a tua casa", afirma.

"Não tem de ser esta, mas será a tua casa. Digo-te isto porque és uma mulher maravilhosa, com muito bom coração, talentosa e que provaste ao longo do programa que não desistes de teres aquilo que queres", continua.

"Os bons no final vencem sempre, podem demorar um bocadinho de mais tempo, podes por vezes sentir que a vida é injusta, e que não estás a chegar a nenhum lado, mas eventualmente acabarás no sítio certo. E isto é sítio certo e amo-te imenso", completou.

Veja aqui o bonito momento.

Leia Também: Carolina Patrocínio dá os parabéns às irmãs: "Exemplo de bondade"