Para celebrar publicamente o aniversário de Soraia Moreira, Pedro Crispim recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem à vencedora do 'Big Brother 2020'.

"A Soraia celebrou os seus 32 anos. Das raríssimas pessoas que saíram do ecrã para a minha vida, ganhou um espaço no meu coração, como venceu a sua edição. Conquistou-me com os valores que mostrou ao país, verdade, genuinidade e bondade, o poder do perdão, e o olhar de quem quer o bem. Sem ofensas, estratégias, discussões, guerras gratuitas, ensaios ou personagens", começou por escrever.

"Irei continuar por perto, a aplaudir as suas conquistas, todas feitas de forma simples, sem atropelos ou boleias. Hoje para além do meu bem estar e das minhas pessoas, não faço questão de muito mais coisas, ir ou estar, fazer ou ter. Mas, irei sempre fazer ter tempo e espaço para prestigiar e levar a minha energia a quem merece esse lugar na minha vida, e agradeço muito o privilégio de me permitires continuar na tua", completou.