"Chico, em novembro vai fazer um ano… e não existe um dia em que não sinta a tua ausência, meu amor", escreveu Pedro Crispim numa publicação partilhada esta terça-feira, 22 de outubro.

O comentador da TVI despediu-se do seu amigo de quatro patas há um ano e fez questão de salientar as saudades que sente ao publicar uma fotografia do seu gato Chico.

Os comentários empáticos não tardaram a surgir.

"O ano passado a minha companheira de uma vida com 21 anos também me deixou. É uma dor e falta imensa"; "A minha pipoca fez um ano em fevereiro é uma saudade sem fim"; "O amor dos animais é incondicional e a nós cabe-nos retribuir um pouco do muito que nos dão. São amigos genuínos e fiéis", foram alguns dos exemplos.

