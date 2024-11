Soraia Moreira publicou na sua página de Instagram um vídeo em que aparece na companhia do irmão, Manolo, referindo que sempre desejou viver tais momentos com o familiar.

"Sonhei muitos anos com momentos assim. Manolinho, por ti vamos até ao fim do mundo", escreveu a vencedora do 'Big Brother' no vídeo que publicou na rede social.

De referir que o irmão de Soraia Moreira sobre de problemas do foro mental. Veja o vídeo abaixo:

