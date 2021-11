Surpresa! Ana Morina regressa hoje, 28 de novembro, à casa do 'Big Brother'. A informação foi dada por Manuel Luís Goucha, que apresenta o reality show da TVI ao lado de Cláudio Ramos, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Os ainda concorrentes do BIG BROTHER não sonham com o que vai acontecer esta noite: Ana Morina regressa à casa! E logo no início da gala de hoje. Imperdível", escreveu o anfitrião, sem dar grandes pormenores quanto a este "regresso".

Recorde-se que Ana Morina foi expulsa do programa na passada semana.

