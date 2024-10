Ana Soares é a ex-namorada de Ruben Silvestre de quem tanto se fala. Depois de ter surgido em direto na gala do último domingo da 'Casa dos Segredos', para entregar uma carta ao 'ex', ficou claro que o casal poderá reatar a relação quando o futebolista sair do jogo.

Mas afinal, o que levou ao fim do noivado?

Ana foi concorrente do 'Big Brother' e após ter sido expulsa do reality show esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, corria o ano de 2021.

Na época falou sobre a relação com Ruben e explicou o porquê de terem cancelado o casamento e seguido caminhos separados.

Ana ficou grávida pouco depois de ter sido pedida em casamento. A gravidez não tinha sido planeada, mas rapidamente se tornou muito desejada. A data de previsão do parto acabou por ditar o cancelamento do casamento, decisão conjunta e de comum acordo.

No dia em que completou três meses de gestação, a ex-noiva do futebolista concretizou o desejo de comprar a primeira roupinha do bebé. No dia seguinte, inesperadamente, acabou por sofrer um aborto.

O aborto espontâneo acabou por ditar o fim da relação. "Foi complicado, foi complicado porque fiquei muito revoltada com a situação. Eu tinha muito cuidado com a gravidez", contou.

Ana assegura que Ruben sempre esteve disponível para a apoiar, mas foi ela quem não o quis por perto. "Estava tão focada no meu luto e na minha angústia que acabei por afastar a pessoa que estava ao meu lado. Não fui a melhor parceira, de todo", lamentou.

