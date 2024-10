No meio de um dilema amoroso com Flávia, que aparenta estar cada vez mais apaixonada, e sob o olhar fulminante de Rita, com quem se envolveu no passado, Ruben Silvestre viu as duas parceiras de jogo darem-lhe a oportunidade de, em direto, na gala de domingo, 20 de outubro, da 'Casa dos Segredos', ler uma carta da ex-namorada.

Ana Soares, de quem esteve noivo e com quem aparentemente ainda tem assuntos por resolver, mostrou estar ao lado do antigo companheiro.

"Ruben Silvestre está na 'Casa dos Segredos', pois é foste um dos eleitos para viver essa aventura. Diverte-te e vive a experiência ao máximo, é um jogo e acaba tão rápido. Um dia vais estar cá fora e vais ter saudades de cada momento aí dentro. Cá fora, nós aqueles que te conhecemos, sabemos o bom coração que tens, és protetor e carinhoso, o quanto és leal às tuas amizades, como gostas de brincar. Fazes o teu jogo acima de tudo com respeito por ti próprio. Lembra-te que não há nada melhor na vida do que os nossos nos dizerem que têm orgulho em ti. Por aqui estamos todos contigo e nunca te vamos virar as costas ou largar-te as mãos. Porque se o mundo se virar contra ti, seremos nós contra o mundo. Vemo-nos no dia 31 de dezembro, Ana", escreveu a jovem.

Ruben não conseguiu conter as lágrimas e desabou no confessionário ao ler o que a 'ex' lhe escreveu. O jogador de futebol disse ainda que Ana é a sua pessoa especial, deixando claro que poderá existir uma reconciliação após abandonar o reality show.

