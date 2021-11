Manuel Luís Goucha entrevistou Ana Morina no decorrer da emissão de quarta-feira do seu programa das tardes da TVI. Ocasião que o apresentador aproveitou para sair em defesa da antiga concorrente de 'Big Brother 2021'.

Morina referiu após abandonar o jogo, no passado domingo, que esteve em parte a representar uma personagem dentro do formato. Desta forma, a concorrente justificou as atitudes de vilã que teve muitas vezes. Porém, a verdade é que nem todos acreditaram nas suas explicações e as críticas não tardaram.

Perante os comentários de quem diz que Ana Morina está a mentir, Manuel Luís Goucha resolveu revelar em direto "a frase que atesta que aquilo que [Morina] diz é verdade".

"Quando digo que venho em sua defesa, vou neste momento contra todos aqueles que dizem nas redes sociais que esta ideia da personagem lhe convém porque foi expulsa pelos portugueses", refere o apresentar, que levou para o programa cópias do que foi dito pela atriz no último casting do reality show antes da seleção final.

"O teatro é que me preenche e esta é a minha última cartada, o 'BB' é a minha porta de entrada", cita Goucha. "Isto atesta que realmente você foi para lá fazer uma personagem", realça, por fim, o comunicador, que com as suas palavras deixou Ana Morina em lágrimas.

Veja aqui o momento.

