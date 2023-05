Assim como muitos outros famosos, Ana Marques também fez questão de assinalar o facto de ter estado no Estádio de Coimbra a assistir a um dos quatro concertos dos Coldplay.

No entanto, a forma como revelou que estava no local gerou alguma 'discussão' na caixa de comentários da publicação que fez no Instagram.

"E não é que também vim aos Coldplay. Sem esperar. Decisão de última hora. Que espetáculo! Muito mais genuíno do que esperava. Electrizante", escreveu Ana Marques.

"E consegui bilhete à última da hora?", comentou um internauta. "Decisão de última hora?! Como se os bilhetes estavam esgotados ao tempo?", questionou outro. "Infelizmente nem todos podem decidir ir 'á última hora'. Enfim", lamentou outra seguidora. "Sem esperar!? Entrou à borla ou foi a correr comprar bilhete na candonga!? (Tentando fazer humor!)", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

