Enquanto várias promotoras divulgam preços cada vez mais altos na indústria da música ao vivo, os Coldplay parecem seguir na direção contrária.

Na terça-feira, 17 de setembro, a banda anunciou seis concertos para o próximo verão, no Reino Unido, num prolongamento da tournée Music Of The Spheres World Tour.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que se manifestaram nas redes sociais, sobretudo devido a um pormenor.

É que vai ser possível assistir aos espetáculos por apenas 20 euros. Num comunicado, citado pelo Daily Mail, o grupo anunciou que estes concertos irão contar com um "número limitado" de bilhetes que irão "custar o equivalente a £20 / $20 / €20 por bilhete, e que deverão ser comprados aos pares".

Estes bilhetes "serão alocados de forma aleatória, desde a última fila, ao melhor lugar da sala".

"Os Coldplay lançarem um número de bilhetes a £20 para os concertos no Reino Unido só prova que as bandas têm a hipótese de tornar os seus espetáculos mais acessíveis", lê-se numa publicação de uma fã na plataforma X.

