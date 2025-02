Os Backstreet Boys vão regressar aos palcos este verão para celebrar o 25.º aniversário do álbum 'Millennium'.

O grupo tem nove datas marcadas para a Sphere, a icónica sala de espetáculos em Las Vegas, em julho.

Nas redes sociais, os concertos que acontecem entre 11 e 27 desse mês, foram divulgados com um vídeo onde é possível ver o potencial multimédia do espaço que tem recebido as maiores estrelas da indústria musical desde 2023.

