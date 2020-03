Foi em setembro que Ana Markl deu as boas-vindas ao primeiro filho. Seis meses depois de ter sido mãe, a locutora vai regressar ao trabalho já esta segunda-feira, dia 9 de março, como a própria acaba de anunciar na sua página do Instagram.

"Estou de volta. Acabaram-se as manhãs a preguiçarmos na cama, meu rico filho. Amanhã, entre as 7h e as 10h, estarei de regresso à Antena 3 e logo com uma emissão que celebra o mês da Mulher", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece deitada na cama com o menino.

"Saibam como fazer desaparecer peúgas e dissecar canções românticas - que vai-se a ver e são romanticamente misóginas. Oiçam tudo amanhã, dia 9, nas manhãs da Antena 3. O bebé já é ouvinte - e vocês, pequenitos?", rematou.

