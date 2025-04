A reposta certa é Ana Markl. A irmã do humorista Nuno Markl, completa, esta quarta-feira, 46 anos de idade.

Nas redes sociais, a apresentadora do podcast da Antena 1, 'Voz de Cama' partilhou imagens no seu aniversário quando era criança.

"Nas páginas dos meus diários, repete-se a mesma frase: 'Querido diário, só tu é que me compreendes'. Só hoje me apercebo do quanto isso diz sobre a minha relação comigo mesma. Parabéns, pequenita", escreveu Ana na legenda da partilha.

Também Nuno Markl assinalou esta data na sua página de Instagram. "Eu tenho a fama de devorar pão, mas não sou o único na família. Eis a aniversariante do dia aviando, com poucos dentes, um papo-seco com ar de ter três dias. Parabéns à ganda mana", escreveu.

