Ana Markl, locutora de rádio e apresentadora de televisão, e irmã de Nuno Markl, esteve no programa de Bárbara Guimarães, 'Irresistível'.

Numa conversa intimista, a comunicadora falou sobre a época em que fazia um programa no canal Q, o 'Esquadrão do Amor', e do escrutínio que sofreu no que à aparência diz respeito.

"Lembro-me sempre deste comentário: 'Olhar para a cara da Ana Markl é como olhar para um acidente' e, como este, havia outros. Às mulheres é exigido tudo, se fazes televisão: ou és linda, ou és uma pessoa idosa, aí ninguém te vai cobrar", revelou.

