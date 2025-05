Tendo sido uma das vozes mais ativas no que diz respeito à atualidade política e social do país, Ana Markl partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma reflexão na qual fala sobre a liberdade de expressão e de que forma este conceito, na sua perspetiva, tem sido desvirtuado.

"O que as pessoas estão a fazer agora é reivindicar o seu direito ao preconceito. O preconceito torna o mundo mais pequeno e mais fácil de gerir. Respeitar a liberdade alheia é como pensar no universo em expansão", afirma.

"Estão a reivindicar o direito ao preconceito de uma forma militante", diz ainda.

Leia o texto completo:

