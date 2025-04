Ana Arrebentinha esteve à conversa com Bárbara Guimarães no programa 'Irresistível', na SIC Mulher.

A humorista abordou vários assuntos como a sua carreira como atriz e humorista, o seu percurso até aqui e também a vida familiar. Ana perdeu a mãe em janeiro de 2024 e falou sobre o processo doloroso pelo qual passou.

"Fui cuidadora da minha durante dois anos. Nós temos que cuidar dos pais como eles cuidam de nós, mas nunca se está preparado para aos 28, 29 anos ver uma mãe acamada, de fraldas e eu tinha que fazer tudo.

Foi tudo uma luta, eu puxava uma carroça que não era minha, queria que ela vivesse mais tempo e da melhor forma possível". revelou a humorista.

A sua mãe, de 61 anos, tinha uma doença nos rins que tentou esconder de todos até ao máximo. No programa 'Júlia', em agosto do ano passado, Ana Arrebentinha contou com mais detalhes o que realmente tinha acontecido.

"Começou com os pés inchados, uma coisa normal, trabalhava num lar, e nós achámos que era por estar muitas horas em pé. Depois começou com a pele vermelha, com uma alergia, desvalorizámos. De repente começou a inchar as pernas, a inchar a anca, depois começou a inchar toda. Trouxe a minha mãe para Lisboa e ela foi logo internada", confessou.

Recorde-se que a humorista também perdeu o pai há 11 anos, vítima de um AVC.

