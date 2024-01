Contra todas as probabilidades, Ana Malhoa deixou o 'Dança com as Estrelas' na primeira gala de eliminação. A grande candidata à vitória sofreu com muitas dores nas últimas horas e, apesar de ter passado a madrugada no hospital, optou por ainda assim atuar.

"A Ana, às quatro da manhã, estava no hospital cheia de dores. Aquilo que fez aqui é só inacreditável", começou por dizer Cristina Ferreira quando terminada a atuação. Ana, de seguida, pediu apenas para repetir o final da coreografia, que por dores não foi capaz de levar a cabo, e emocionada agradeceu o apoio prestado pela produção.

Sem conseguir fazer parte dos passos da coreografia, Ana acabou por receber dos jurados 19 pontos e não conseguiu escapar da decisão final quando foram somados os pontos atribuídos pelos espectadores.

Dessa forma, juntou-se a Tiago Carreira como os dois famosos menos votados e foi mesmo a cantora a participante escolhida para abandonar o programa.

Apesar de nunca ter deixado o sorriso de lado, houve quem se indignasse por Ana, mais concretamente nas redes sociais.

Nas publicações feitas pelo programa e por Cristina, é muito fácil encontrar mensagens de revolta, tanto pelo facto de Ana ter sido prejudicada por se ter lesionado, bem como por Bernardo Sousa, que dizem ter tido uma atuação pouco feliz, ter conseguido manter-se na prova.

Confira na galeria alguns dos comentários em causa.

