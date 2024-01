Luisinha Oliveira é uma das concorrentes da nova edição do 'Dança Com as Estrelas' e esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, levou os seguidores das redes sociais da TVI até aos bastidores do concurso.

Na partilha, que encontrará mais abaixo, Luisinha mostra-se a ensaiar, bem como aos colegas Miguel Cristovinho, Miguel Nunes e Raquel Tillo.

"Treinamos todos juntos, num ótimo ambiente. Desejem-nos sorte", concluiu a influenciadora.

Ora veja:

