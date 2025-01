A cantora Macy Gray era a pessoa que se escondia por trás do disfarce de sapo do programa 'A Máscara' britânico e ficou desagrada ao ser eliminada do formado após votação dos 'investigadores'.

Ao perceber que seria a concorrente expulsa, a artista simplesmente abandonou o palco sem tirar a máscara, deixando todos boquiaberto, incluindo o apresentador que ficou sem saber o que fazer.

De acordo com a imprensa internacional, a produção do programa demorou quase uma hora a convencer Macy Gray a regressar ao palco para tirar a máscara.

Já novamente em palco, a cantora manteve-se de rosto 'trancado' quando tirou a máscara e revelou a sua identidade, destacando assim o seu desagrado pela eliminação.

A imprensa internacional relata ainda que esta não é a primeira vez que a artista, de 57 anos, faz 'birra'. O mesmo aconteceu quando perdeu na versão australiana do programa.

